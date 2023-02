BL : Schalke 04 renoue enfin avec le succès face à Stuttgart

À l’occasion de la 22e journée de Bundesliga, Schalke 04, lanterne rouge du championnat et orphelin de la moindre victoire depuis le 9 novembre dernier, accueillait Stuttgart, quinzième et également en danger. Et dans ce duel de mal classé, le club de Gelsenkirchen a enfin pu renouer avec la victoire en s’imposant 2-1 à la Veltins Arena.

La suite après cette publicité

Guidés par le milieu de terrain allemand Dominick Drexler, qui a allumé la mèche après seulement 10 minutes de jeu, les joueurs de Thomas Reis ont su trouver les ressources pour creuser l’écart juste avant la pause grâce à Marius Bulter (Schake n’avait plus marqué le moindre but depuis 5 rencontres). Si l’international croate Borna Sosa réduisait l’écart à l’heure de jeu, Schalke restait hermétique jusqu’à la fin de la rencontre pour décrocher un succès étriqué mais précieux dans cette course au maintien. Avec cette victoire, le club de Gelsenkirchen reste lanterne rouge mais accuse désormais seulement trois point de retard sur son adversaire du soir, Stuttgart, premier non-relégable.

À lire

BL : Dortmund prend provisoirement la tête du classement, Leipzig dompte Francfort

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI de Schalke

Le XI de Stuttgart