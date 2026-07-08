Sénégal : la FSF veut sanctionner Pape Guèye

L’élimination du Sénégal face à la Belgique en seizièmes de finale de la Coupe du monde continue de faire des vagues. Dans un climat déjà particulièrement tendu, marqué par les révélations sur les nombreux dysfonctionnements en interne durant le tournoi, Pape Guèye a continué à mettre de l’huile sur le feu. Le milieu de Villarreal avait publiquement annoncé sa mise en retrait de la sélection tant que le staff actuel resterait en place, une sortie fracassante qui a alimenté un peu plus la crise traversée par les Lions de la Teranga.

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Selon Sport News Africa, la Fédération sénégalaise de football envisage désormais de sanctionner le joueur. L’instance estime que ses déclarations constituent une attaque directe contre la cohésion du groupe et l’autorité de la sélection. Mais ce n’est pas tout. Toujours selon le média, Pape Guèye est également critiqué pour son comportement tout au long de la Coupe du monde. Il lui est notamment reproché "plusieurs manques de respect envers certains coéquipiers ainsi qu’envers des dirigeants de la FSF, parmi lesquels le secrétaire général Abdoulaye Seydou Sow et le responsable marketing Bamba Ba". Un nouveau dossier qui confirme le profond malaise ayant entouré la campagne sénégalaise aux États-Unis.