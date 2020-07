OL : Grégory Coupet allume Juninho

Figure emblématique de l’Olympique Lyonnais, Grégory Coupet n’a pas été prolongé dans ses fonctions d’entraîneur des gardiens rhodaniens. Libre de tout contrat, l’ancien portier des Gones, qui a été remplacé par Christophe Revel, n’a d’ailleurs pas attendu la fin de son bail lyonnais pour filer du coté de Dijon en mai dernier. A son arrivée en Bourgogne, l’ancien international tricolore (34 sélections) avait été plutôt soft à l’heure d’évoquer son départ de l’OL sur les réseaux sociaux.

« Je suis triste bien sûr de partir de l’OL mais je n’avais plus de contrat et aucune nouvelle de ma direction. Je suis très heureux du challenge que Monsieur Delcourt me propose et aussi très heureux de retrouver quelques potes… » De son côté, Jean-Michel Aulas s’était dit surpris par cette nouvelle, expliquant qu’il s’attendait surtout à voir Coupet prolonger d’un an, tout en précisant qu’il s’agissait d’un dossier gérer par Juninho.

Et justement, Juninho en a pris pour son grade. A l’occasion de sa présentation officielle, le néo-Dijonnais s’est montré bien plus bavard et plus incisif concernant la fin de son aventure rhodanienne. Il a tout d’abord rappelé qu’il n’a eu aucune nouvelle de sa direction concernant son futur, avant d’ajouter qu’il n’avait pas du tout été consulté pour l’arrivée du Roumain Ciprian Tatarusanu l'été dernier.

Aucun dialogue possible avec Juninho

Un événement pas anodin (qui avait débouché sur une guerre des gardiens) puisque Coupet a indiqué que c’est à partir de ce moment-là qu’il a senti que son poids au sein du club avait fondu. « La saison précédente, ils ont recruté Tatarusanu sans même m’en parler. Vous imaginez bien que j’étais encore plus en alerte la saison suivante », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport. Puis est venu le temps de régler ses comptes avec celui qui a été son ancien coéquipier, Juninho.

Coupet affirme avoir sollicité le Brésilien afin d’organiser une réunion avec Rudi Garcia une fois le confinement levé. Malheureusement pour lui, « Juni » ne lui a jamais répondu. Une absence de dialogue que le personnage fort en gueule Coupet a regretté. « Il n’y a jamais eu moyen de se voir et de discuter. C’est une incompréhension. (…) Comment s’est passée la réunion avec Juninho ? C’était une visio-conférence, pas une réunion de visu, ça m’a un petit peu déçu», a-t-il ajouté, avant d'en mettre aussi une petite couche sur Rudi Garcia. «On n’avait pas d’atomes crochus (avec Rudi Garcia). On a une vision un peu différente de ce qu’est le management et le côté collectif. C’est comme ça. C’est d’ailleurs pour ça, je pense, que je n’ai jamais eu de retour avec lui et de possibilité de parler concrètement. » On attend maintenant les réponses de Juninho et de Garcia.