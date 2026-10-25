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Ligue 1

HAC : Didier Digard fustige l’arbitrage après la défaite à Marseille

Par Josué Cassé
1 min.
Didier Digard sur le banc du HAC. @Maxppp
Marseille 4-3 Le Havre
winamax
1 1.42 N 4.80 2 5.50 1er pari remboursé

Battu au terme d’un scénario complètement fou face à l’Olympique de Marseille (4-3), ce dimanche, Le Havre est reparti du Vélodrome avec de sérieux regrets. Alors que les Normands ont remonté un retard de quatre buts, ils ont réclamé un penalty dans le temps additionnel pour une main présumée dans la surface marseillaise. Au micro de Ligue 1+, Didier Digard n’a pas caché son incompréhension face à la décision arbitrale. «Pour moi, il y a main», a notamment estimé l’entraîneur havrais, qui regrette que son équipe n’ait pas obtenu de penalty pour tenter d’arracher l’égalisation.

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«Ce qui me dérange et crée aujourd’hui un fossé et des soucis malheureusement avec l’arbitrage, c’est que mon joueur Ayumu Seko prend jaune sur cette action et sera suspendu pour le match du PSG. Quand on a passé la 90e, qu’on est revenus de 4-0 à 4-3 et qu’on a une telle action, il faut savoir faire preuve d’un peu d’empathie. Ce jaune était évitable, c’est dommage, je trouve que c’est une double sanction», a par ailleurs ajouté le coach normand. Malgré la défaite, les Havrais ont montré du caractère en revenant à une longueur de l’OM dans les dernières minutes. Une remontée finalement insuffisante, qui laisse un goût amer à Didier Digard, convaincu que cette situation aurait mérité une intervention de l’arbitrage.

Pub. le - MAJ le
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