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Ligue des Champions

LdC : une station de métro de Paris renommée « Paris est magique »

Par Kevin Massampu
1 min.
Le PSG gagne la C1 @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Samedi soir, le Paris Saint-Germain est entré un peu plus dans l’histoire du football européen en remportant pour la deuxième fois d’affilée, la Ligue des Champions, au terme d’une séance de tirs au but intense face à Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.). Le club de la Capitale est ainsi devenu le deuxième club à réaliser le back-to-back en C1 au XXIe siècle, après le Real Madrid de Zinédine Zidane (2016, 2017).

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Pour immortaliser ce moment, la ville de Paris a décidé de mettre les petits plats dans les grands. En plus des festivités prévues ce dimanche, la RATP rend également hommage aux champions d’Europe en titre. En effet, la ligne 9 du métro parisien a changé le nom de sa station « Porte de Saint-Cloud » en « Paris est magique ». Une initiative qui avait déjà été faite la saison passée, après le premier sacre du club francilien, et qui a été reproduite sur d’autres stations de métro dans la capitale.

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