Juventus : Arkadiusz Milik soulagé d'être dans un grand club

Arkadiusz Milik s'éclate à la Juventus ! Après une fin de passage difficile à l'Olympique de Marseille, le Polonais retrouve des couleurs dans le Piémont. Prêté au club turinois avec option d'achat, l'attaquant de 28 ans est actuellement en pleine possession de ses moyens et il le montre sur le terrain. Le coéquipier de Robert Lewandowski en sélection s'est entretenu avec nos confrères de L'Equipe au sujet de son retour en Serie A avec la Vieille Dame. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est content d'avoir retrouvé le championnat italien au sein d'une équipe historique dans laquelle il performe.

« J'ai joué quatre ans à Naples (2016-2020) et cela m'a aidé dans mes premiers pas ici. Je parle bien l'italien, et c'est un atout important, je n'ai aucun problème pour comprendre l'entraîneur (Massimiliano Allegri), toutes les consignes qu'il me donne. Ensuite, je connaissais déjà ce Championnat. Et puis, je suis très motivé. J'ai toujours dit que je rêvais de jouer dans les plus grands clubs, et la Juve fait partie de ceux-là. Montrer aux gens qui tu es, montrer que tu mérites de jouer ici, c'est une motivation importante » s'est notamment exprimé Arkadiusz Milik à ce sujet.