Dortmund blinde Felix Passlack

Cet été, le Borussia Dortmund va encore devoir avoir les reins solides. L'écurie allemande va, en effet, devoir gérer les nombreuses sollicitations notamment pour Erling Braut Haaland et Jadon Sancho. Parallèlement à cela, le BVB prépare l'avenir.

Ce jeudi, le club a annoncé une bonne nouvelle. «Le Borussia Dortmund et Felix Passlack ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2023», peut-on lire sur le compte twitter officiel de Dortmund. En fin de contrat en juin, le joueur âgé de 22 ans va donc poursuivre l'aventure avec les Marsupiaux, lui qui est apparu à 13 reprises toutes compétitions confondues cette saison avec l'équipe professionnelle (1 but).

Borussia Dortmund and Felix Passlack have agreed on a contract renewal that will extend to June 2023! ✍️ pic.twitter.com/rX4jD5Wp5t