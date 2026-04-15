L1 : McKenzie épinglé par la commission de discipline

Soirée relativement tranquille pour la commission de discipline, qui a déjà eu plus de travail par le passé. Le principal cas concernait Mark McKenzie, le défenseur américain de 27 ans de Toulouse.

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Il avait été expulsé le week-end dernier lors de la démonstration du LOSC au Stadium (0-4), et le joueur avait été expulsé à la 48e minute après avoir fauché Fernandez-Pardo qui filait au but. L’Américain a récolté une suspension de deux matches.

Le communiqué de la commission de discipline :

Deux matchs de suspension ferme

Mark McKenzie (Toulouse FC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 21 avril 2026.

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Fabien CENTONZE (FC Nantes)