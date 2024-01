Le PSG n’écarte pas un départ de Gonçalo Ramos

Le malaise Gonçalo Ramos pose question au Portugal. Vendredi, plusieurs journalistes et spécialistes du football portugais ont évoqué le cas de l’attaquant du Paris Saint-Germain sur notre site. Et ils ont tous été surpris par sa gestion. Attaquant vedette de Benfica, le footballeur âgé de 22 ans est devenu un simple remplaçant à Paris. Pourtant, sur le papier, recruter le natif de Lisbonne avait tout pour être une bonne idée puisque son profil de pur n°9 manquait au club de la capitale. De quoi ravir Kylian Mbappé, qui en avait assez d’occuper ce rôle l’an dernier. On se souvient de son fameux coup de gueule sur le "pivot gang".

La suite après cette publicité

Mais au final, c’est KM7 qui évolue actuellement en pointe à Paris. Luis Enrique, qui a tenté le coup avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, préfère cette option. Un coup dur pour l’international lusitanien qui voulait passer un cap dans sa carrière en rejoignant le PSG. Cette saison, il est apparu à 19 reprises toutes compétitions confondues sous le maillot francilien. Mais il n’a été titularisé qu’à 10 reprises. Si on met de côté son match face à Revel en Coupe de France (il était titulaire et a marqué sur pénalty), il n’a plus été dans le onze de départ parisien en Ligue 1 depuis le 24 novembre dernier face à Monaco.

À lire

PSG : les looks improbables de Kurzawa et Ekitike à la Fashion Week

Des doutes sur Ramos

Entré en jeu face à Newcastle et Metz, il a aussi vécu des matches en intégralité sur le banc. Comment expliquer cela ? Si le Portugais peut mieux faire, il semble avoir du mal à trouver sa place et des automatismes avec ses coéquipiers. Le jeu du PSG ne semble pas totalement lui convenir non plus. Hier, Record a aussi révélé que le joueur a été touché par une infection virale. Affaibli, il a notamment perdu 6 kg. De quoi peut-être expliquer en partie sa méforme. Malgré cela, son cas interroge au sein du Paris SG.

La suite après cette publicité

L’Equipe explique ce mercredi que l’écurie française est globalement déçue par cet élément désiré par Luis Campos. Luis Enrique estime qu’il ne correspond pas à ce qu’il attend du n°9 du PSG. Du côté des hautes sphères du club au Qatar, on se questionne aussi sur ce transfert. Si le PSG assure en interne qu’un départ en janvier n’est pas à l’ordre du jour, dans l’entourage proches des propriétaires, le discours est différent. Certains n’excluent pas cet hiver un départ du poulain de Jorge Mendes, acheté 80 millions d’euros (bonus compris). Il faudrait pour cela qu’une belle offre arrive sur la table des dirigeants. Pour le moment, elle n’est pas encore arrivée…