Chelsea : les confidences de Kai Havertz sur ses débuts difficiles

Chelsea avait frappé fort lors du dernier marché estival. Courtisé de toutes parts, notamment par le Real Madrid, Kai Havertz (21 ans) avait choisi de quitter le Bayer Leverkusen pour s’engager cinq ans en faveur des Blues en échange de près de 80 M€. Un investissement qui faisait du milieu offensif l’un des joueurs les plus attendus de ce début de saison. Mais s’il a pris part à 21 matches de Premier League jusqu’à aujourd’hui, l’Allemand n’a pas vraiment donné entière satisfaction avec un bilan de 1 but et 4 passes décisives.

En octobre dernier, il avait d’ailleurs déjà évoqué des difficultés à s’adapter à son nouvel environnement. « C'était difficile pour moi, surtout parce que la Premier League est une ligue complètement différente. C'est plus intense et je l'ai remarqué lors des premiers matchs. L'intensité des duels et des courses est beaucoup plus élevée. C'est un championnat complètement différent et les matchs sont très épuisants. »

Havertz se fait peu à peu à l'Angleterre

Des débuts difficiles auxquels s’est ajoutée une absence liée une contamination à la Covid-19. Aujourd’hui, après avoir disputé pour la première fois deux rencontres consécutives de championnat dans leur intégralité, Havertz est revenu sur ses premiers pas à l’issue du match nul concédé sur le terrain de Leeds (0-0). « C’est décevant parce que nous étions la meilleure équipe, mais nous n’avons pas marqué. On a eu des occasions et j’en ai eu deux. Mais ce n’est pas facile de marquer dans ce championnat. Le coronavirus c’est du passé pour moi et je me sens bien. J’ai eu une petite blessure ces dernières semaines, mais maintenant, il est temps de jouer un bon football », a-t-il déclaré sur le site officiel des Blues, avant de poursuivre.

« Je dois progresser dans mon jeu. Ce n’a pas été facile pour moi, mais je n’ai pas d’excuses. Je veux continuer à travailler et j’espère que les choses vont rapidement changer. Pour moi, ç’a été difficile de tout changer. Ce fut dur. Je suis là depuis six mois maintenant, je commence à m’habituer à cette ville, à ce pays. J’espère pouvoir voir bientôt ma famille. C’est dur pour moi. J’ai toujours aimé passer du temps avec elle. Je sais que ce n’est pas le bon moment pour se voir, et je ne parle pas que de moi. C’est le cas de beaucoup de gens qui sont dans des situations pires que la mienne. »