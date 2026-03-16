Youth League : ces six pépites du PSG à suivre de très près

Et si c’était la bonne pour le Paris Saint-Germain ? Finaliste de la Youth League en 2016, le club francilien n’avait plus connu un quart de finale de Youth League depuis sa défaite 3-1 contre Salzbourg en 2022. Ambitieux, le club de la capitale affronte Villarreal ce mardi et veut aller le plus loin possible. «Bien sûr qu’en étant encore en lice, on doit l’avoir en tête. Ce mardi, à 16 heures, on ira à Villarreal avec l’ambition d’accéder au Final Four (le 17 et 20 avril, à Nyon). On a un quart de finale de Coupe Gambardella qui nous attend aussi le mois prochain, compétition que le club n’a plus remportée depuis 1991. Les jeunes ont la possibilité de vivre une fin de saison extraordinaire, c’est tout ce que je nous souhaite, mais, pour cela, il faut qu’entre nous, on puisse être très soudés et qu’on ne laisse aucune faille», a confié Yohan Cabaye, directeur sportif du centre de formation et de la préformation du PSG dans un entretien pour Le Parisien. Il faut dire que l’équipe coachée par Jean-François Vulliez dispose de nombreux talents et nous avons décidé de vous en présenter certains.

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Martin James (18 ans)

Alors que le Paris Saint-Germain fait face à une problématique des gardiens où Matvey Safonov a profité des erreurs de Lucas Chevalier pour lui prendre sa place et que Renato Marin officie comme numéro 3, Martin James grandit de son côté. Arrivé à l’été 2022 au sein du club francilien, le gardien natif de Versailles est incontournable. Convoqué 10 fois dans le groupe de l’équipe première, Martin James est précieux dans le parcours du PSG en Youth League et essayera d’aider son équipe à aller au bout.

David Boly (17 ans)

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Racing Club de France, David Boly a vite grandi au sein des équipes jeunes du Paris Saint-Germain. S’il a connu quelques pépins physiques cette saison, l’ayant fait manquer un barrage contre le Dinamo Minsk, le latéral droit a été titulaire lors des autres rencontres de la compétition. Par ailleurs, il a déjà joué en professionnel avec le Paris Saint-Germain, c’était contre Fontenay en Coupe de France (4-0). Un match où il n’avait disputé que 29 minutes avant de se blesser. Une fragilité compensée par sa vivacité, sa percussion, ses qualités physiques, sa faculté à apporter le danger. Tant d’armes pour aider le PSG à aller loin en Youth League.

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Aymen Assab (17 ans)

C’est la belle surprise du Paris Saint-Germain en Youth League. Le natif de Clichy arrivé en 2021 au Paris Saint-Germain était remplaçant en début de compétition. Cependant, il a su saisir sa chance. Bien aidé par ses performances avec l’équipe U19 en championnat, il a pris la place de Yanis Khafi dans le onze francilien. Auteur d’une passe décisive contre le Dinamo Minsk et le HJK Helsinki, il a su apporter sa technique et son gros volume entre les lignes. Découvrant les entraînements avec le groupe professionnel, le Franco-Marocain progresse à vive allure. Il est néanmoins forfait ce mardi contre Villarreal.

Adam Ayari (17 ans)

Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain où il évolue depuis 2014, Adam Ayari crève l’écran. Portant l’équipe U19 en championnat, Coupe Gambardella et Youth League, il affiche 5 buts et 3 passes décisives depuis le début de la compétition. L’ailier droit est l’une des principales menaces offensives et a été récompensé. En effet, il découvre les entraînements avec le groupe professionnel et poursuit son apprentissage. Le Franco-Tunisien n’a pas fini de faire parler de lui à Paris et pourrait être amené à faire ses débuts professionnels à un moment.

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Mathis Jangéal (17 ans)

Au club depuis 2021, Mathis Jangéal continue de grandir et profite de cette compétition pour continuer à être précieux. Polyvalent, le milieu offensif a été régulièrement performant au cours de la Youth League où il est l’un des cadres de cette équipe. Performant en jeunes, il a été précieux en championnat U19 et Coupe Gambardella. Jouant contre Auxerre et Fontenay cette saison avec l’équipe première, il a su profiter des absences pour débuter au niveau professionnel et pourrait y regoûter s’il continue sa progression. Il manquera toutefois le match contre Villarreal ce mardi.

Pierre Mounguengue (18 ans)

Lui aussi découvre depuis peu les entraînements avec le groupe professionnel. Meilleur buteur (5) et passeur (5) du club francilien dans la compétition, le jeune attaquant arrivé à l’été 2021 de Villejuif pour poursuivre sa formation réalise un grand tournoi puisqu’il a été décisif lors de 6 des 7 matches de son équipe. Remplaçant en début de compétition, il est désormais incontournable et a aussi réussi à se montrer important en championnat U19 et en Coupe Gambardella. L’international français U18 semble monter en puissance.