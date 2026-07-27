Mercato PSG, Real Madrid : Manchester City a fixé le prix de vente de Rodri

C’est un dossier qui passionne l’Espagne. Où jouera Rodri la saison prochaine ? Auteur d’un superbe Mondial avec la sélection espagnole, étant élu meilleur joueur du tournoi, le milieu de terrain de 30 ans est notamment annoncé du côté du Real Madrid. Mais les médias espagnols peinent à se mettre d’accord sur les véritables intentions des Merengues. Certains sont ainsi convaincus que le Real va tout faire pour le recruter, alors que d’autres indiquent que le club de la capitale n’est pas intéressé et que c’est le joueur qui force.

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Ce week-end, de nouveaux éléments sont venus s’ajouter à ce dossier. Le Paris Saint-Germain ainsi que le FC Barcelone seraient ainsi entrés dans la course pour Rodri selon les informations de RMC Sport. Derrière, d’autres médias et journalistes, à l’image de Fabrizio Romano, ont même précisé que l’intérêt parisien pour le milieu cityzen était une sorte de vengeance du PSG contre les Merengues suite au dossier Diomandé.

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Un gros montant pour un joueur en fin de contrat dans un an

Quoi qu’il en soit, Manchester City ne veut pas se laisser faire et aurait déjà lancé les grands travaux pour prolonger son joueur, dont le bail expire en 2027, avec une offre incluant un salaire XXL. En attente d’une réponse définitive du principal concerné, le club anglais se prépare tout de même à un départ, d’où l’intérêt pour plusieurs milieux de terrains, dont Marc Bernal, pépite du FC Barcelone.

Et selon Mundo Deportivo, le club attendrait 80 millions d’euros pour le Ballon d’Or 2024. Un montant conséquent, à un an de la fin de son contrat, mais les Mancuniens comptent bien surfer et capitaliser sur le gros Mondial de leur milieu de terrain pour en tirer le maximum possible. Le PSG et le Real Madrid savent donc à quoi s’en tenir…