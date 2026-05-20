Mercato : Manu Koné est à vendre !

En 2024, l’AS Roma a posé 18 M€ sur la table pour s’offrir Manu Koné (25 ans). Deux ans plus tard, les Giallorossi ne regrettent pas du tout leur investissement. Le milieu international français est devenu un titulaire indiscutable et ses prestations italiennes lui ont permis de conforter sa place au sein de l’équipe de France. « Il fait partie des joueurs qu’on peut considérer comme sous-cotés parce qu’on ne les voit pas et qu’ils ne font pas parler d’eux. Pourtant, sur le terrain, on le voit », déclarait Didier Deschamps à son sujet en septembre 2025.

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Mais deux ans plus tard, le club de la Louve risque de devoir se séparer à contrecœur du Français, dont le contrat court pourtant jusqu’en 2029. Il Corriere dello Sport annonce que la Roma est prête à sacrifier Manu Koné. La raison est simple : la formation transalpine est toujours sous le coup de sanctions de l’UEFA dans le cadre du respect du fair-play financier. Rome a une perte maximale de 60 M€ autorisée chaque saison et doit présenter un budget viable. Sauf que le quatrième du classement de Serie A ne respecterait pas tout à fait ses engagements.

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L’Inter toujours là

Les Giallorossi auraient notamment une masse salariale toujours importante et la vente d’éléments tels que Koné est donc quasiment obligatoire pour s’éviter tout retour de bâton de la part de l’instance dirigeante du football européen. Une aubaine pour l’Inter. Courtisan déclaré de l’ancien pensionnaire du Borussia Mönchengladbach, le club champion d’Italie va sans doute revenir à la charge. Les Nerazzurri avaient failli recruter le Français ces derniers mois en échange de 35 M€, mais la Roma avait fait machine arrière.

Les Lombards sont annoncés comme les grands favoris dans ce dossier, même si la vente forcée de Koné pourrait attirer d’autres gros poissons. Une chose est sûre : l’AS Roma préfèrera peut-être attendre la fin du parcours de l’équipe de France en Coupe du Monde. Car en cas de belles prestations des Bleus et de Koné, les Giallorossi pourront exiger un peu plus des 40-50 M€ espérés pour le natif de Colombes.