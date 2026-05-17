Brest : Eric Roy ne sait pas de quoi son avenir sera fait

En poste à Brest depuis janvier 2023, Éric Roy a qualifié la saison conclue à la 12e place de « moyen plus », après le nul face à Angers (1-1) et une série de neuf matches sans victoire. S’il tire un bilan mesuré, il insiste surtout sur l’importance de clarifier l’avenir du club, alors que le départ du directeur sportif Grégory Lorenzi ouvre une période d’incertitude. Roy dit attendre des garanties sur la continuité du projet sportif avant de se positionner plus fermement sur la suite de son aventure brestoise. «Je ne sais pas. Je suis sous contrat (jusqu’en 2027), il n’y a pas de raison que je ne sois pas là. Après dans la vie, il peut s’en passer des choses. Ma volonté c’est d’être là. Je veux être là dans des conditions qui permettent d’assurer la pérennité du club. Si on me dit que ce n’est pas possible, soit parce qu’on n’a pas les moyens, soit… (il coupe). Je suis ambitieux aussi, j’ai besoin d’avoir des signes quelque part».

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Il a également rendu hommage à Lorenzi, qui a connu son dernier match en tant que directeur sportif du SB29. «C’est important de célébrer le fait que Greg a beaucoup donné à ce club, de lui donner une belle sortie. Ça ne m’inspire que des bonnes choses. Ce qui est important aussi dans un club, c’est d’avoir des valeurs, de savoir reconnaître la qualité des gens qui vous ont servis, qui ont travaillé pour le club. Je trouve que c’est plutôt bien, plutôt sain. Ce sont des valeurs que je partage. Après, bien sûr, on a beaucoup d’incertitudes pour la suite, comment ça va se passer, comment le club va se réorganiser, notamment au niveau sportif, parce que c’est ça qui m’intéresse. Il y a beaucoup d’incertitudes et je n’ai aucune réponse à vous donner de ce côté-là. C’est sûr que ça peut être un peu inquiétant, un peu troublant. Il y a des joueurs qui aimeraient avoir un interlocuteur, aujourd’hui ils n’ont plus d’interlocuteur. Il faut, dans tous les cas, une prise de conscience sur le fait qu’il faut rapidement se mettre en marche pour travailler et pallier ce départ important».