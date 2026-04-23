CdM 2026 : le comité national olympique italien cartonne un proche de Donald Trump

Il y a quelques jours, Paolo Zampolli, ami et conseiller de Donald Trump, avait dévoilé dans un entretien au Financial Times qu’il avait proposé à la FIFA de remplacer l’Iran par l’Italie avant d’ajouter : «je suis d’origine italienne et ce serait un rêve de voir les Azzurri participer à un tournoi organisé aux États-Unis. Avec quatre titres à leur actif, ils ont les références nécessaires pour justifier leur participation.» Une idée qui n’a pas tardé de faire réagir.

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Luciano Buonfiglio, le président du CONI (comité national olympique italien), a répondu très sèchement à cette proposition. « Premièrement, je ne pense même pas que cela soit possible. Deuxièmement, je me sentirais offensé. Aller à la Coupe du monde, cela se mérite. » La ministre des Sports et de la Jeunesse, Andrea Abodi, est sur la même longueur d’onde. «Un repêchage pour l’Italie en Coupe du Monde ? Ce n’est pas approprié, on se qualifie sur le terrain.» Voilà qui est clair. Et plutôt classe.