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Officiel Premier League

Hull City officialise l’arrivée de Lucas Gourna-Douath

Par Josué Cassé
1 min.
Gourna-Douath @Maxppp

Nous vous le révélions en exclusivité, c’est désormais officiel. Ce samedi, Lucas Gourna-Douath (23 ans), qui évoluait jusqu’alors sous les couleurs du RB Salzbourg, s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec la formation anglaise de Hull City qui évolue en Premier League.

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Après une expérience en prêt à l’AS Roma, l’ancien international Espoirs (2 sélections) tricolore avait réussi à se relancer la saison dernière du côté du Havre, où il avait disputé 15 rencontres de Ligue 1 lors de la seconde partie de championnat.

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