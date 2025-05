Santos : la nouvelle désillusion de Neymar pour son retour à la compétition

Après plus d’un mois d’absence, Neymar a effectué son retour sur les terrains ce jeudi avec Santos. Entré en jeu à la 65e minute face au modeste CRB, en seizièmes de finale de la Coupe du Brésil, l’ancien attaquant du PSG et du Barça n’a pas pu éviter l’élimination à son club. Malgré un penalty transformé lors de la séance de tirs au but, Santos s’est incliné 5-4 après un 0-0 dans le temps réglementaire, offrant au CRB une qualification historique pour les huitièmes de finale.

Le niveau de jeu de Neymar, encore en phase de reprise après une blessure à la cuisse gauche contractée à la mi-avril, est resté assez modeste. Cette élimination ajoute un nouveau coup dur pour Santos, en pleine crise sportive, actuellement avant-dernier du championnat avec quatre défaites sur ses cinq derniers matchs. Sous contrat jusqu’en juillet, l’avenir du joueur de 33 ans reste incertain, alors qu’il a déjà manqué plusieurs rendez-vous avec la Seleção, désormais dirigée par Carlo Ancelotti.