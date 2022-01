OL : Peter Bosz répond au flou autour de son avenir

La suite après cette publicité

Après la victoire de l’Olympique Lyonnais à Troyes dimanche (1-0), le coach des Gones Peter Bosz a assuré en conférence de presse ne pas se sentir menacé. Cela fait suite aux déclarations de Jean-Michel Aulas, qui avait entre autres expliqué la semaine dernière sur Europe 1, qu’il pensait à Laurent Blanc pour devenir le prochain entraîneur de l’OL.

« Je n’ai pas peur de ça, pas du tout. Même si on avait perdu aujourd’hui, j’aurais été l’entraîneur de l’OL vendredi. Je n’ai pas peur de ça, je n’ai pas ça à l’esprit. Ce n'est pas dans ma tête, car si cela était le cas, je ne serais pas concentré à 100% sur le match. Et c’est ce que je demande aux joueurs, donc je me l’applique à moi-même. » a expliqué le technicien hollandais. Malgré cette victoire poussive dans l’Aube, les Lyonnais restent 11e de Ligue 1, avant le derby face à Saint-Étienne vendredi soir au Groupama Stadium.