Menu Rechercher
Commenter 22
UEFA Europa League

Besiktas - OM : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Bruno Genesio @Maxppp
Besiktas Marseille

Ce jeudi, on a le droit à un choc intéressant entre Ligue Europa entre Besiktas et l’Olympique de Marseille. À domicile, les Turcs s’organisent dans un 4-3-3 avec Alexander Nübel qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu et Kassoum Ouattara en défense. Junior Olaitan et Orkun Kökçü composent l’entrejeu avec Salih Özcan en sentinelle. Devant, Dušan Vlahović est en attaque avec Ilhan Fakili et Václav Černý à ses côtés.

La suite après cette publicité

De leur côté, Les Phocéens s’articulent dans un 4-3-3 avec Jeffrey De Lange dans les cages derrière Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Derek Cornelius et Ulisses Garcia. Le milieu de terrain est assuré par Himad Abdelli, Pierre-Emile Hojbjerg et Angel Gomes. Devant, Keyliane Abdallah et Amine Harit sont associés à Neal Maupay. Amine Gouiri ou encore Igor Paixao sont sur le banc.

Les compositions

Besiktas :

Besiktas

4-3-3
Officielle

Olympique de Marseille :

Marseille

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Besiktas
Marseille

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Besiktas Logo Besiktas
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier