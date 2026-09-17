Besiktas - OM : les compositions officielles
Ce jeudi, on a le droit à un choc intéressant entre Ligue Europa entre Besiktas et l’Olympique de Marseille. À domicile, les Turcs s’organisent dans un 4-3-3 avec Alexander Nübel qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu et Kassoum Ouattara en défense. Junior Olaitan et Orkun Kökçü composent l’entrejeu avec Salih Özcan en sentinelle. Devant, Dušan Vlahović est en attaque avec Ilhan Fakili et Václav Černý à ses côtés.
De leur côté, Les Phocéens s’articulent dans un 4-3-3 avec Jeffrey De Lange dans les cages derrière Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Derek Cornelius et Ulisses Garcia. Le milieu de terrain est assuré par Himad Abdelli, Pierre-Emile Hojbjerg et Angel Gomes. Devant, Keyliane Abdallah et Amine Harit sont associés à Neal Maupay. Amine Gouiri ou encore Igor Paixao sont sur le banc.
Les compositions
Besiktas :
Olympique de Marseille :
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