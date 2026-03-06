Monaco : l’ouverture du score de Maghnes Akliouche contre le PSG

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG reçoit l’AS Monaco au Parc des Princes. Un match déjà disputé lors du barrage de Ligue des Champions et remporté par les Parisiens. Revanchards, les joueurs du club de la Principauté voulaient se racheter pour ce match de Championnat et ont réussi leur entame de match.

Dominateurs en début de match, les Asémites ont profité d’une perte de balle très dangereuse de Zaïre-Emery dans sa propre surface. Sa passe a été contrée dans l’axe et a profité à Maghnes Akliouche, qui a frappé fort de l’intérieur du pied pour ouvrir le score sur le côté droit (1-0, 27e). Un scénario parfait de la part de l’ASM.