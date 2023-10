Barça - Real Madrid : Lamine Yamal brise un record vieux de 82 ans

Alors que Marc Guiu et Fermin Lopez ont enchanté le FC Barcelone sur quelques matches, Lamine Yamal apparaît comme la vraie pépite du Barça depuis le début de saison. Alors qu’il n’a que 16 ans, le néo-international espagnol est déjà un titulaire régulier au sein du club culé et il bat des records de précocité rares. C’est notamment le cas lors du Clasico de ce samedi.

La suite après cette publicité

Malgré la défaite des ouailles de Xavi (1-2), le milieu offensif est rentré dans l’histoire du club culé et des Clasico. En effet, entré en jeu à la 76e minute à la place de Joao Cancelo, Yamal est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à avoir disputé un Clasico en Liga. Agé de 16 ans et 107 jours, le précédent record de Vicente Martínez en octobre 1941, qui affronta le Real Madrid à l’âge de 16 ans et 280 jours.