Un club veut relancer Giorgi Mamardashvili

D’après les informations de l’article publié par Marca, Nottingham Forest a jeté son dévolu sur Giorgi Mamardashvili pour renforcer ses buts. Le club anglais cherche activement un gardien de but de premier plan pour boucler son mercato, et l’international géorgien est devenu l’une de ses priorités absolues du club.

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Cette piste fait suite à l’échec des négociations pour Dean Henderson, dont la dernière offre a été catégoriquement repoussée par Crystal Palace selon les derniers échos du média espagnol. Face à ce refus, la direction des Tricky Trees a rapidement réorienté son intérêt vers le gardien de Liverpool, qui est encore la doublure d’Alisson cette saison.