Real Madrid : Antonio Rüdiger a eu une grosse altercation avec un coéquipier

L’ambiance au sein du vestiaire du Real Madrid n’est vraiment pas idéale. Ces dernières semaines, les médias pro-Merengues ont fait état de tensions avec Kylian Mbappé. Aujourd’hui, AS a dévoilé que Dani Ceballos ne voulait plus parler avec son coach Alvaro Arbeloa.

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ESPN y est également allé de ses révélations. En plus d’avoir confirmé la brouille entre Ceballos et Arbeloa, le média assure qu’un incident s’est produit il y a quelques semaines, lorsque Antonio Rüdiger a perdu son sang-froid et a provoqué une vive altercation avec un coéquipier au centre d’entraînement de Valdebebas.