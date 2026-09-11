Barça : Deco n’imaginait pas recruter Rodri

Discret dans les médias, Deco, le directeur sportif du Barça, a fait un large point lors d’un entretien accordé à RAC-1. Il en a profité pour revenir sur le transfert de Rodri. Et il a révélé que cette opération n’était pas prévue au départ. « Il y a quelques mois, nous n’envisagions pas de transfert car nous pensions qu’il ne quitterait pas City. Il lui restait un an de contrat. Nous pensions qu’ils allaient le prolonger, mais quand nous avons entendu dire que Rodri pourrait partir, j’ai parlé à Hugo Viana et je l’ai appelé pour vérifier. Il m’a dit qu’il avait une offre de prolongation, mais que si une autre offre arrivait, ils ne pourraient pas le garder. Nous avons informé l’entraîneur de cette possibilité, et il a donné son accord. Ensuite, nous avons contacté son agent. Le Real Madrid ? Il faudrait en discuter avec lui. »

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Son arrivée fait du bien au Barça, qui doit notamment faire sans Frenkie de Jong blessé. « On ne discute pas des questions médicales. C’est une affaire privée pour le joueur. Si j’ai un problème, j’appelle le médecin, et certains joueurs consultent des médecins extérieurs. Quand il s’est blessé, le médecin lui a donné des informations, et Frenkie a parlé avec des personnes de confiance. C’est une affaire personnelle. Des offres ? Non, il a été blessé pendant trois ou quatre mois. L’arrivée de Rodri ne change rien au fait qu’il était blessé. » Le message est passé.