Le PSG communique sur la blessure de Warren Zaïre-Emery

Quelques heures après sa victoire dans le Classique, le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de Warren Zaïre-Emery. Pour rappel, le jeune milieu de terrain parisien a dû déclarer forfait pour le rassemblement des Bleus et a été remplacé par Maghnes Akliouche, l’un des absents notables de la première liste de ZZ.

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«Victime d’une légère lésion à la cuisse gauche lors du match face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir, Warren Zaïre-Emery restera en soins cette semaine», a finalement indiqué le club de la capitale dans un communiqué.