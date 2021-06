EdF : Didier Deschamps joue franc jeu pour son avenir

Invité de BFM TV ce vendredi après-midi, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a évoqué son avenir, répondant notamment à la question de savoir s'il souhaitait rester en poste après la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

«Aujourd’hui, je sais que je suis programmé pour ça, on verra. Comme je le dis, je suis épanoui dans ma fonction, ça me va bien. À partir du moment où je garde la même passion, il n'y pas de raison que je parte. Après, il y a les résultats. Et si je suis toujours là depuis bientôt dix ans, c'est aussi grâce aux résultats. Je ne me projette pas, mais ce n’est pas impossible», a confié le technicien tricolore.