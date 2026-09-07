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Ligue 1

Philippe Mexés compare Pablo Pagis à Francesco Totti

Par Aurélien Macedo
1 min.
philippe-mexes @Maxppp
Marseille 2-3 Paris FC

Ancien défenseur d’Auxerre et de l’AS Roma, Philippe Mexés est désormais retraité et a enfilé le costume de consultant. Collaborant avec Ligue 1+, il a notamment debriefé la victoire ce dimanche du Paris FC contre l’Olympique de Marseille. Auteur d’un grand match, Pablo Pagis a su retenir son attention. L’international français n’a pas manqué de le comparer à un de ses anciens partenaires à l’AS Roma.

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«Techniquement, il n’y a rien à dire. Et puis il a la vision du jeu, il me fait penser un peu à Francesco Totti. C’est un peu exagéré, mais c’est une belle référence. Ces ballons en une touche de balle, qu’il peut mettre derrière la défense… Il connaît ses attaquants et eux connaissent le petit Pagis. Ça peut être très prometteur pour cette saison», a confié celui qui a côtoyé Francesco Totti entre 2004 et 2011 à l’AS Roma.

Pub. le - MAJ le
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