Manchester City : Enzo Maresca veut sauver une star bannie par Pep Guardiola

Après dix ans de Pep Guardiola, Manchester City va devoir se réinventer. Le coach espagnol de 55 ans a décidé de rendre son tablier après avoir remporté 20 trophées en une décennie. Les Skyblues ne vont toutefois pas subir un énorme changement puisque le successeur du Catalan est déjà tout trouvé et c’est un ancien de la maison. Il s’agit bien évidemment d’Enzo Maresca.

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Une main tendue inespérée

Libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea l’hiver dernier, l’Italien de 46 ans connaît parfaitement le club mancunien. Il était dans le staff de Guardiola entre 2022 et 2023 et a entraîné les U23 entre 2020 et 2021. Plus tôt dans la journée, nous vous indiquions que l’ancien coach des Blues a même déjà signé son contrat de trois ans. Cet après-midi, le Mirror nous annonce que Maresca aurait également pris une première décision forte en vue du prochain mercato.

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Selon le média anglais, le nouvel homme fort de City est prêt à donner une nouvelle chance à Jack Grealish. À 30 ans, l’ailier international anglais a été prêté un an à Everton (2 buts, 6 passes décisives en 22 matches) et doit faire son retour à l’Etihad Stadium. Sous contrat jusqu’en 2027, Grealish pourrait donc voir une main tendue qu’il n’espérait plus chez les Cityzens. Le natif de Birmingham a vu en effet sa carrière prendre une trajectoire descendante depuis trois ans. Titulaire sous Pep Guardiola jusqu’à la fin de la saison légendaire 2022-2023 (doublé Premier League-Ligue des Champions), Grealish avait fini par être écarté par son ancien entraîneur.

Grealish face aux démons de l’alcool

La faute à ses vices nocturnes et son goût un peu trop prononcé pour l’alcool. « Bien sûr, Jack doit jouer… c’est la vérité. Jack est un joueur incroyable qui doit jouer au football tous les trois jours, ce qui n’est pas arrivé cette saison ou la saison dernière. Et il doit le faire, avec nous ou ailleurs… Il n’y a rien de personnel avec Jack. Je suis la personne qui s’est battue pour qu’il vienne ici et la personne qui s’est battue pour qu’il reste ici cette saison et la saison suivante. C’est moi qui ai dit que je voulais Jack Grealish. Maintenant, il n’est pas venu parce qu’il n’est pas venu, mais ce n’est pas autre chose », avait déclaré Guardiola, il y a un an.

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Depuis, Grealish avait été privé de la toute nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA par le Catalan et n’a bien évidemment pas été appelé par Thomas Tuchel pour disputer la prochaine Coupe du Monde 2026. Après avoir déjà raté l’Euro 2024, Jack Grealish pourrait donc avoir une nouvelle (et dernière ?) chance de retrouver de l’éclat au sein d’un grand d’Europe. Indisponible depuis janvier dernier en raison d’une blessure au pied, l’Anglais saisira-t-il cette chance ? Ses plus fidèles supporters l’espèrent, même si leur joueur fétiche s’est une nouvelle fois distingué dans les médias en s’affichant totalement ivre à Manchester le mois dernier ou sortant plus récemment d’une boîte de strip-tease avec son coéquipier Jordan Pickford.