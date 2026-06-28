CdM 2026 : ça a chauffé entre Arnautovic et le banc de l’Algérie

Marko Arnautović n’a pas seulement animé le spectaculaire Algérie-Autriche (3-3) sur le terrain. Buteur dès les premières minutes, le capitaine autrichien s’est aussi retrouvé au cœur de plusieurs échanges très tendus avec des remplaçants et des membres du staff algérien. Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent une vive altercation après le troisième but des Fennecs dans le temps additionnel.

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Ralf Rangnick pleaded with the referee not to card Marko Arnautovic after he used abusive language towards the Algerian player. pic.twitter.com/pyCnv66jtr — Football Fans Stuff (@officialffsnews) June 28, 2026

La tension est encore montée d’un cran après l’égalisation autrichienne à la 90e+6. Arnautovic a alors multiplié les gestes de provocation en direction du banc algérien, obligeant les arbitres et le sélectionneur Ralf Rangnick à intervenir pour calmer les esprits. Malgré cette fin de match électrique, l’Autriche a arraché le nul avant de se tourner vers son 16e de finale face à l’Espagne.