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Coupe du Monde

CdM 2026 : ça a chauffé entre Arnautovic et le banc de l’Algérie

Par Valentin Feuillette
1 min.
Marko Arnautović @Maxppp
Algérie 3-3 Autriche
winamax
1 3.40 N 2.05 2 3.55 bonus 100€

Marko Arnautović n’a pas seulement animé le spectaculaire Algérie-Autriche (3-3) sur le terrain. Buteur dès les premières minutes, le capitaine autrichien s’est aussi retrouvé au cœur de plusieurs échanges très tendus avec des remplaçants et des membres du staff algérien. Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent une vive altercation après le troisième but des Fennecs dans le temps additionnel.

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La tension est encore montée d’un cran après l’égalisation autrichienne à la 90e+6. Arnautovic a alors multiplié les gestes de provocation en direction du banc algérien, obligeant les arbitres et le sélectionneur Ralf Rangnick à intervenir pour calmer les esprits. Malgré cette fin de match électrique, l’Autriche a arraché le nul avant de se tourner vers son 16e de finale face à l’Espagne.

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