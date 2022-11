Ligue 1 : Marseille arrache la victoire à Monaco à la dernière seconde

Dernière rencontre de la 15ème journée de Ligue 1 avant la trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), l'AS Monaco recevait Marseille au stade Louis II. Un beau duel de haut de tableau entre deux équipes qui pouvaient recoller au wagon de tête en cas de victoire. Respectivement 6ème et 7ème avec 27 points au compteur chacune avant le coup d'envoi de la rencontre, les deux formations espéraient prendre leur distance sur un concurrent direct aux places qualificatives pour la Ligue des Champions. Le début de la partie était d'ailleurs très animé avec plusieurs situations chaudes. Les Marseillais se montraient dangereux à de nombreuses reprises mais Nuno Tavares frappait au-dessus du but alors qu'il était pourtant seul (2e) puis Mattéo Guendouzi, à reculons, ratait sa tête pourtant proche du but monégasque (9e) enfin Samuel Gigot et Jonathan Clauss voyaient leur tentative respective fuir le cadre d'Alexander Nübel (23e et 24e). De leur côté, les joueurs de Philippe Clément avaient deux occasions d'ouvrir le score mais la frappe de Youssouf Fofana passait de peu à côté (10e) et Kevin Volland perdait son duel face à Pau Lopez (30e).

Après toutes ces occasions, les coéquipiers de Valentin Rongier finissaient par trouver la faille sur coup franc. Après avoir obtenu la faute, Alexis Sanchez se chargeait de tirer et d'expédier le ballon dans la lucarne du gardien monégasque, tout simplement splendide (35e, 1-0). Juste avant la pause, les Monégasques obtenaient un pénalty à la suite de la faute de Leonardo Balerdi sur Krépin Diatta (42e). Wissam Ben Yedder répondait au Chilien, en égalisant d'une superbe panenka (45e, 1-1). Au retour des vestiaires, la rythme retombait légèrement. Le gardien marseillais devait quand même intervenir pour garder ses cages inviolées face à la frappe de Krépin Diatta (56e) puis sur une tête de Kévin Volland (65e). À noter, la sortie sur blessure d'Amine Harit, après un gros choc avec Axel Disasi (58e). Quelques minutes plus tard, l'attaquant allemand trompait finalement le portier espagnol après une passe en profondeur d'Alexandre Golovine (72e, 2-1). Mais les Marseillais ne se laissaient pas faire et trouvaient la ressource pour égaliser. Sur un centre de Cergiz Under, Dimitri Payet pouvait transmettre à Jordan Veretout dont la frappe terminait sa course au fond des filets adverses (83e, 2-2) et dans une fin de rencontre complètement folle, Dimitri Payet frappait fort, un coup franc contré par Sead Kolasinac pour donner la victoire aux siens (90e+5, 3-2). Avec ce résultat, les Marseillais progressent de deux petites places et terminent au pied du podium avant la trêve internationale. Les Monégasques, de leur côté, font du surplace.