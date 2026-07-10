Coupe du Monde
Coupe du Monde, Belgique : Thibaut Courtois pouvait encore jouer…
1 min.
@Maxppp
Après la défaite de la Belgique contre l’Espagne (1-2), Thibaut Courtois a avoué qu’il pouvait continuer à jouer. Le portier du Real Madrid, touché musculairement, a confié que son remplacement était un choix de Rudi Garcia. Une décision qui aura finalement coûter cher aux Belges puisque Senne Lammens, le remplaçant de Courtois, s’est totalement raté en fin de match.
La suite après cette publicité
«J’ai ressenti beaucoup de douleur dans mes quadriceps. Mais je n’avais aucun problème pour rester dans les buts, seulement pour les longs tirs. Au final, l’entraîneur a décidé de me faire sortir, ce n’est pas un problème car l’équipe passe avant tout», a ainsi lancé le joueur de 34 ans.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Coupe du Monde 2026 : le patron des arbitres de la FIFA sort du silence sur l’arbitrage du match Argentine-Égypte
Explorer