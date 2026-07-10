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Coupe du Monde, Belgique : Thibaut Courtois pouvait encore jouer…

Par Josué Cassé
1 min.
Thibaut Courtois @Maxppp

Après la défaite de la Belgique contre l’Espagne (1-2), Thibaut Courtois a avoué qu’il pouvait continuer à jouer. Le portier du Real Madrid, touché musculairement, a confié que son remplacement était un choix de Rudi Garcia. Une décision qui aura finalement coûter cher aux Belges puisque Senne Lammens, le remplaçant de Courtois, s’est totalement raté en fin de match.

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«J’ai ressenti beaucoup de douleur dans mes quadriceps. Mais je n’avais aucun problème pour rester dans les buts, seulement pour les longs tirs. Au final, l’entraîneur a décidé de me faire sortir, ce n’est pas un problème car l’équipe passe avant tout», a ainsi lancé le joueur de 34 ans.

Pub. le - MAJ le
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