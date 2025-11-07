Habib Beye et Rennes savourent leur incroyable renaissance

Ce vendredi, Rennes se déplaçait sur la pelouse du Paris FC en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Un déplacement périlleux face à un promu accrocheur et un club breton toujours en convalescence après le départ avorté d’Habib Beye de son banc. Et même malgré une large victoire contre Strasbourg le week-end dernier (4-1), Rennes n’était pas totalement guéri. Finalement, le SRFC a montré des ressources prometteuses ce vendredi. Loin d’avoir été dominateurs, les Rennais ne sont pas passés loin d’encaisser l’ouverture du score à de nombreuses reprises. Finalement, sur un contre en fin de rencontre, Breel Embolo a crucifié les Parisiens pour aller offrir un précieux succès à Rennes (0-1).

Une victoire qui fait énormément de bien pour les hommes d’Habib Beye. En effet, en proie au doute depuis quelques semaines, le Stade Rennais enchaîne avec un deuxième succès de rang juste avant la trêve internationale. Interrogé après la fin de rencontre sur son entrée et son but décisif, Embolo a avoué qu’il avait le sentiment du travail accompli après cette belle prestation personnelle : «on savait que c’était un match compliqué. Ils font des belles prestations depuis leur montée. On a souffert. On voulait enchaîner avec la manière. On savait qu’on aurait notre chance. Il fallait être là et je suis très content de pouvoir aider le groupe. On a beaucoup souffert niveau résultats, celle-ci fait du bien. C’est une victoire du collectif.»

Le discours lucide d’Habib Beye sur la victoire à Paris et son avenir

De son côté, Habib Beye peut être soulagé. Tout proche du limogeage il y a encore quelques semaines, l’entraîneur de 48 ans a contribué tactiquement aux deux beaux résultats de son équipe en quelques jours. Une série qui permet à Rennes de grimper provisoirement à la 8e place et qui soulage forcément Beye. Interrogé par Ligue 1+, l’ancien international sénégalais a fait part de sa joie : «elle est très appréciable, parce qu’on a souffert. Ils ont eu des occasions, on a eu de la réussite. Ces derniers temps, on en manquait, ce soir, elle est de notre côté. On a la chance de bien gérer notre temps fort avec Breel qui marque sur son action, c’est le signe des grands attaquants. On enchaîne avec une deuxième victoire. (…) La pression que nous avons subi est logique vu nos résultats. J’avais aussi dit que dans nos matches nuls, il y avait des choses encourageantes. L’équipe me montrait des choses qui me faisaient dire qu’avec plus de constance, pn allait faire de belles choses. Rien n’est fait, il faut continuer. On est dans notre progression.»

En conférence de presse d’après-match, Beye est encore revenu sur sa situation précaire : «le football va vite. C’est pour ça qu’il était important de garder une stabilité autour du club, de la situation autour de moi. Il faut continuer dans ce sens. Que tout le monde soit le moteur, les joueurs expérimentés etc même ce qui ne débutaient pas. C’était important.» Questionné en zone mixte sur la situation de son entraîneur et les deux succès de rang de son équipe, Esteban Lepaul a rendu hommage à Beye : «je ne sais pas s’il sauve sa tête mais en tout cas il a mis des choses en place qui ont fonctionné. Ça a payé. C’est le début d’une série. Et c’est important ça fait gagner des places.» Vous l’aurez compris, il se passe quelque chose de prometteur du côté de Rennes.