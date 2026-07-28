OM : Bruno Genesio désigne ses priorités sur le mercato

Le sens du timing. Ce mardi matin à 10h45, l’Olympique de Marseille a organisé un point presse en bord de terrain en présence de Bruno Genesio. Un horaire qui interpelle puisque ce rendez-vous avec les médias a été calé pratiquement en même temps que la conférence de presse de la Fédération Française de Football, qui a officialisé l’arrivée de Zinedine Zidane en tant que sélectionneur. Genesio a d’ailleurs eu quelques mots pour son confrère. « Évidemment qu’on est tous ravis à partir du moment où Didier avait décidé d’arrêter, d’avoir Zizou qui lui succède. C’est lui qui a la plus grande légitimité pour ce poste-là, avec ce qu’il a montré dans sa carrière de joueur, mais aussi d’entraîneur. Il ne faut pas oublier son passage au Real Madrid. Trois Ligues des Champions de suite. On ne se rend pas compte de ce que cela représente comme travail et comme exploit. On est fiers et heureux que ce soit lui qui assume la succession de Didier Deschamps. »

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Genesio pose sa patte sur l’OM

L’ancien entraîneur de l’OL, de Rennes et de Lille a ensuite évoqué son nouveau club et ce qu’il souhaite mettre en place sur le terrain avec ses troupes. Ses propos sont relayés par nos confrères du site Le Phocéen. « Même si j’ai expliqué être pragmatique, j’ai tout de même une animation préférentielle. Je préfère d’ailleurs parler d’animation plutôt que de système de jeu. Il y a des principes qui me sont chers dans toutes les équipes que j’ai entraînées, notamment la volonté de récupérer le ballon assez haut, d’être très efficace dans les transitions après la perte du ballon et, lorsque nous l’avons, de jouer avec davantage de verticalité afin de nous créer le plus d’occasions possible. Ensuite, lorsque je parle de pragmatisme, cela signifie aussi savoir s’adapter aux qualités des joueurs qui sont ou seront à notre disposition. Je pense que cette capacité d’adaptation fait partie des qualités essentielles d’un entraîneur. »

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Puis, il a été relancé sur le sujet afin de savoir s’il a déjà pu mettre des choses en place lors de ses premières semaines dans la cité phocéenne. « Il est encore beaucoup trop tôt pour le dire. L’effectif n’est pas encore complètement constitué, vous le constatez vous-mêmes. Nous travaillons énormément à l’entraînement, mais il est prématuré d’affirmer que nous avons atteint nos objectifs. Il nous reste du temps pendant cette préparation et nous savons très bien que, même après le premier match de championnat, il y aura encore des ajustements à effectuer et des choses à améliorer. (…) Nous travaillons plusieurs aspects en parallèle. Bien sûr, il y a la dimension athlétique, qui est essentielle pendant une préparation estivale, mais aussi tout l’aspect tactique. Nous revenons chaque jour sur nos principes de jeu. Ce matin, par exemple, nous avons effectué un travail de force à dominante athlétique tout en intégrant le ballon. Cet après-midi, nous travaillerons davantage sur l’organisation défensive, en nous appuyant sur ce que j’ai observé lors du match contre Nice : les choses que nous avons bien réalisées et qu’il faudra confirmer, mais aussi celles que nous devons corriger afin de progresser. »

Le coach attend des renforts

Le coach a ensuite évoqué son travail avec les Minots, lui qui a lancé pas mal de jeunes par le passé. « Mon analyse est la même que dans tous les clubs. D’abord, les jeunes ont besoin de temps pour s’adapter. Pour la plupart, il s’agit de leur première expérience au niveau professionnel. Même s’il ne s’agit que de matches de préparation, il existe une vraie différence entre évoluer en National 2 ou National 3 et jouer au plus haut niveau. Malgré cela, ils montrent des choses intéressantes à l’entraînement. Comme je l’avais expliqué lors de ma présentation, je ne suis pas là pour faire jouer des jeunes simplement parce qu’ils sont jeunes. Ce sera à eux de démontrer qu’ils sont capables d’évoluer avec l’équipe première. La confiance se gagne. Si un jeune du club, ou un joueur recruté à l’extérieur, montre qu’il mérite de jouer, alors il jouera, quelle que soit sa situation. »

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"Pep" Genesio a également fait un point sur le mercato. En ce qui concerne l’attaque, qui a notamment perdu Greenwood et Aubameyang, il ne compte pas se séparer d’Amine Gouiri et d’Igor Paixão. « En tant qu’entraîneur, il y a d’abord l’aspect sportif. Lorsque vous disposez de bons joueurs, vous souhaitez naturellement les conserver. Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor, Amine et l’ensemble des joueurs de qualité qui composent cet effectif. Ensuite, il existe un volet financier qui ne relève pas de ma responsabilité. Il appartient au président et à Medhi Benatia ainsi qu’à la direction sportive de gérer les contraintes imposées par la DNCG. Je n’ai aucune prise là-dessus. En revanche, je pense qu’il est important de conserver une certaine stabilité, une ossature, une colonne vertébrale composée de joueurs qui connaissent le club, le contexte marseillais et la Ligue 1. Cela représente une garantie importante. Maintenant, je suis arrivé en connaissant parfaitement la situation. Je sais que des mouvements peuvent intervenir. J’échange quotidiennement avec les joueurs afin qu’ils restent concentrés sur leur travail et ne se dispersent pas malgré les rumeurs du mercato. »

Weah pour remplacer Greenwood ?

Il a ensuite parlé des postes où il attend des renforts. « Certains besoins sont clairement identifiés. Le poste de latéral droit fait partie des priorités après certains départs. Nous en discutons régulièrement avec la direction sportive. Il faut cependant savoir être patient. En tant que staff, nous aimerions disposer de notre effectif le plus rapidement possible afin de travailler dans les meilleures conditions, mais le mercato demande parfois du temps. Nous savons qu’il faudra également nous adapter en fonction des éventuels départs qui pourraient encore intervenir. » Les médias lui ont demandé si le polyvalent Timothy Weah pourrait être une solution au poste d’ailier droit après la perte de Greenwood.

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« C’est une possibilité. Tout dépendra des opportunités qui se présenteront au cours du mercato. C’est aussi pour cela que je demande de la patience. Cette période est particulière avec la Coupe du monde et de nombreux joueurs attendent encore que leur situation se décante dans leur club. Certains pourraient devenir accessibles dans les prochains jours. Pour nous, ce n’est pas simple. Nous aimerions disposer d’un effectif déjà largement constitué afin de travailler sereinement depuis le début de la préparation. Mais je connaissais cette situation avant d’accepter ce poste. Je ne vais donc pas m’en plaindre aujourd’hui. Je sais que tout le monde travaille en interne et je suis convaincu que les choses vont évoluer dans les jours qui viennent. » Les amoureux de l’OM vont devoir se montrer encore un peu patients.