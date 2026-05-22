Coupe du Monde 2026, Portugal : Benfica crie au complot pour António Silva

Le 19 mai dernier, Roberto Martinez dévoilait la liste des 27 joueurs portugais retenus pour la Coupe du Monde 2026. Une liste sans trop de surprises, même si un absent a immédiatement fait parler de lui : António Silva. Jeune défenseur de Benfica âgé de 22 ans, le natif de Viseu compte 20 sélections et faisait régulièrement partie du groupe de Martinez. Présent lors de la dernière tournée aux Etats-Unis en avril, Silva était également de la partie à l’Euro 2024 et avait remporté la dernière Ligue des Nations 2025 avec la Seleção das Quinas. Autant dire que le choix de se passer d’António Silva, même s’il n’était pas le titulaire en puissance en défense centrale, en a surpris plus d’un sur les bords du Tage.

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Présent face aux médias juste après l’annonce de sa liste, Roberto Martinez a logiquement été invité à s’expliquer sur les principaux absents de cette liste. Concernant António Silva, l’ancien patron de la Belgique assure qu’il n’a pas été écarté et qu’il a simplement décidé de faire confiance à son coéquipier à Benfica, Tomás Araújo. « C’est un jour triste pour nous, car nous devons laisser de côté des joueurs que nous aurions vraiment voulu emmener. (…) Certains joueurs sont écartés, car d’autres sont mieux placés pour remplir les fonctions essentielles pour cette Coupe du Monde. Nous avons cinq défenseurs centraux, nous travaillons avec eux et nous devons faire un choix. C’est davantage une question de profils entre eux face aux adversaires. Le choix s’est porté sur Tomás Araújo. Ce n’est pas qu’António Silva soit écarté. Il fait partie de notre groupe et, s’il y a une blessure, il sera le premier à entrer. »

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António Silva a-t-il payé une grosse erreur de 2024 ?

Cependant, ces justifications n’ont pas plu aux Aguias. Le jour de l’annonce de la liste, le club lisboète a posté une image de Silva avec la légende : « l’un des nôtres ». Mais ce n’est pas tout. La formation entraînée par José Mourinho a même publié un communiqué, relayé par Record. La raison ? Le SLB pense qu’António Silva paie une imprudence commise lors de l’Euro 2024, avant le dernier match de poules contre la Géorgie (défaite 2-0). Le joueur avait en effet fait fuiter la composition de l’équipe du Portugal. En clair, Benfica s’étonne que ce sujet soit revenu sur le devant de la scène lors de l’entretien accordé par Roberto Martinez au journal Record. Dans cette interview, le sélectionneur national confirmait que Silva avait commis une faute grave, tout en jurant que cela n’avait pas eu d’impact sur ses choix.

Un argument qui n’a donc pas convaincu Benfica. « Le Sport Lisboa e Benfica ne peut que condamner la campagne qui, ces derniers jours, a visé notre joueur António Silva, en raison d’un incident présumé survenu lors de l’Euro 2024, il y a deux ans. Plus que de confirmer ou d’infirmer, il importe de noter la manière dont, étrangement (ou serait-ce stratégiquement ?), le sujet a été lancé à la veille de l’annonce de la liste des sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026, dans laquelle le nom d’António Silva ne figurerait pas, sûrement par coïncidence. António Silva est un homme remarquable et un professionnel hors pair ; il est en outre l’un des principaux atouts du SL Benfica, l’un de nos capitaines et, nous en sommes fiers, un « fils » de ce club. C’est pourquoi les attaques répétées dont il fait l’objet sont tout à fait inacceptables ». Cela ne changera rien pour Antonio Silva, mais le doute, lui, n’est pas près de partir.