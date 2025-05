Strasbourg : le bonheur d’Andrey Santos après la victoire face à Paris

C’est une très belle performance qu’est parvenu à réaliser Strasbourg ce samedi après-midi. Les joueurs de Liam Rosenior recevaient les champions de France, le PSG, et sont pourtant parvenus à répartir avec les trois points (2-1). C’est au terme d’un match très abouti que les coéquipiers d’Andrey Santos ont obtenu leur victoire. Au coup de sifflet final, le Brésilien était ravi.

Interrogé à l’issue de la partie, le milieu de terrain a confié son bonheur, mais également les ambitions alsaciennes en cette fin de saison : « je suis très content du match, de cet enthousiasme contre Paris. Mais on a été très fort aujourd’hui pour gagner. C’est le coach qui nous dit de jouer comme on joue. On jouait comme à l’entraînement, et je suis content. Notre objectif c’est de finir le plus haut possible. » Avec ce succès, les Strasbourgeois montent à la 4e place du classement, en attendant les rencontres de Lille et Monaco ce dimanche.