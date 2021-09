OM : Jorge Sampaoli fait le bilan du mercato

La suite après cette publicité

Depuis la fin du mercato, on n'avait pas revu Jorge Sampaoli en conférence de presse. Mais, ce vendredi, avant la rencontre face à l'AS Monaco, ce samedi, il s'est présenté devant les médias. Il a pu ainsi dire ce qu'il a pensé du marché estival mené par son président, Pablo Longoria, durant un été qui n'a pas été de tout repos pour l'ex-directeur sportif.

« Il y a la situation du coach, qui doit gérer l'équipe et avoir la meilleure situation, et la situation du club qui n'a pas pu compléter l'effectif. Nous devons travailler avec ce qu'on a. On aurait aimé avoir un attaquant de plus, surtout à la vue des incertitudes qui pèsent sur Kamara et Duje Caleta-Car, mais nous devons travailler comme ça », a-t-il commencé par expliquer.

Sampaoli est ravi d'avoir Harit

En toute fin de mercato, il a vu arriver Pol Lirola, déjà prêté par la Fiorentina la saison passée, et Amine Harit. El Pelado, lui, attendait plutôt un attaquant après avoir laissé partir Valère Germain (fin de contrat) et Dario Benedetto (prêté à Elche). Pour autant, il a semblé satisfait des dernières arrivées et notamment celle du meneur de jeu de Schalke 04.

« Amine Harit a une grande capacité d'élimination des adversaires avec ses passes et ses dribbles. Nous sommes très heureux qu'il soit avec nous. Jordan (Amavi) a une gêne et Milik est blessé. Les autres peuvent jouer, sauf Konrad, Gerson et Under qui sont encore sous le coup de la fatigue et nous devons voir encore », a-t-il ensuite poursuivi. Une chose est sûre, il est déterminé à faire avec ce qu'il a. Au moins jusqu'à janvier.