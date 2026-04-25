OM : le gros point médical avant la réception de Nice

L’Olympique de Marseille a publié son point médical avant le choc face à l’OGC Nice, dimanche soir (20h45), confirmant plusieurs absences importantes dans son effectif. Trois joueurs ont récemment débuté leur rééducation : Bilal Nadir et Amine Gouiri, tous deux touchés aux ischio-jambiers droits, ainsi qu’Igor Paixão, victime d’une blessure au mollet droit.

La suite après cette publicité

Par ailleurs, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Geoffrey Kondogbia poursuivent leur phase de récupération. Le club phocéen précise vouloir accompagner quotidiennement ses joueurs avec le staff médical. Pour rappel, l’OM est dans l’obligation de l’emporter s’il souhaite accrocher une place en Ligue des Champions, notamment après la victoire lyonnaise ce samedi.