Matteo Guendouzi en remet une couche sur ses provocations contre l’OL

Au lendemain de la fin de match sous haute tension entre l’OL et Fenerbahçe (1-2), Matteo Guendouzi a expliqué au public turc ses provocations à l’encontre des supporters lyonnais. Pour rappel, l’international tricolore, passé chez le rival marseillais durant sa carrière, avait reçu un accueil hostile du Groupama Stadium. Insulté avant et pendant la rencontre, Guendouzi avait répondu avec des gestes et des mots provocateurs.

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«C’était une situation un peu particulière parce que j’ai joué à l’OM, et c’est le club un peu rival de l’Olympique Lyonnais, explique Guendouzi dans une vidéo publiée par Fenerbahçe et adressée aux supporters du club turc. Il faut savoir que pendant l’échauffement avant le match, tout le stade a chanté une chanson où ils insultaient ma mère, ma famille, mes enfants… C’était au moins 50 à 55 000 personnes qui insultaient ma famille. En France, pour ce genre de chose, il y a un speaker qui demande aux supporters d’arrêter ce genre de chant. Et si les supporters continuent, le match est interrompu 5 minutes. Puis s’ils continuent encore, le match est arrêté définitivement… C’est dommage qu’il n’y ait pas ça en Ligue des Champions, quand tu te fais insulter toute ta famille, ce n’est jamais agréable. Mais pour moi, le plus important était de gagner donc j’ai célébré comme il se doit. Tu te fais insulter toute ta famille tout le match et tu n’aurais pas le droit de célébrer la victoire avec tes supporters, tes coéquipiers ? Je ne trouve pas ça correct aussi. Je trouve que je suis dans mon droit de vouloir célébrer comme j’ai envie la victoire. Je suis resté dans le respect, je n’ai rien fait d’agressif.»