Serie A : la Lazio retrouve le sourire en battant Cagliari et disputera la C1 la saison prochaine

Après la défaite surprise de la Juventus face à l'Udinese (1-2), la 35e journée de Serie A se terminait ce jeudi soir avec une rencontre entre la Lazio (4e, 69 points) et Cagliari (13e, 42 unités). Au Stadio Olimpico, les Biancocelesti devaient relever la tête après cinq matches sans le moindre succès. Et surtout, il fallait consolider la quatrième place, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine, tout en se rapprochant de l'Inter et l'Atalanta. Les visiteurs, eux, pouvaient passer à la dixième place.

Alors qu'on se dirigeait vers un 0-0 à la pause, les Rossoblù ouvraient le score à la 45e minute grâce à Simeone (0-1). Un but encaissé au mauvais moment par la Lazio, qui réagissait au retour des vestiaires. Milinkovic-Savis envoyait une magnifique demi-volée dans la lucarne pour l'égalisation (47e, 1-1). Et derrière, Immobile donnait l'avantage aux siens grâce à son 31ème but de la saison en championnat, le plaçant seul en tête du classement des buteurs devant Cristiano Ronaldo (30). L'équipe de Simone Inzaghi s'imposait donc 2-1 et restait à la quatrième place au classement, tout en revenant à un point de l'Inter (3e) et deux de l'Atalanta (2e). Et quoi qu'il arrive, la Lazio jouera la C1 en 2020-2021 ! Caglari, de son côté, ne quittait pas le treizième rang.