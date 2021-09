Tottenham : la frustration d'Hugo Lloris après la défaite cuisante à Arsenal

La claque subie à l'Emirates Stadium face à Arsenal (3-1) est loin d'être bien passée pour les supporters de Tottenham. Il aura fallu une première période médiocre pour laisser les Gunners inscrire trois buts et prendre une option sur la victoire, le but d'Heung-Min Son dans le dernier quart d'heure n'ayant pas suffi pour faire douter leur rival londonien. Une troisième défaite consécutive en Premier League (après Crustal Palace et Chelsea).

La suite après cette publicité

Après la rencontre, le capitaine français de Tottenham Hugo Lloris a pris ses responsabilités pour reconnaître leur baisse de niveau dimanche après-midi : « c’est frustrant et très décevant. C'est le moment de se serrer les coudes et de continuer. Les joueurs étaient prêts, mais nous avons perdu un peu le contrôle. Nous avons perdu notre équilibre au milieu du terrain. (...) Quand vous encaissez trois buts dans chacun des trois derniers matchs de championnat, vous ne pouvez pas cacher les problèmes. Mais nous sommes professionnels. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous devons rester calmes. »