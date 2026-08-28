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Ligue 1

Lille - PSG : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Maghnes Akliouche @Maxppp
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Lille 0-0 PSG Voir sur Ligue 1+

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du LOSC ce vendredi à 20h45, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Pour rappel, l’international français Ousmane Dembélé est forfait contre Lille. Le LOSC s’organise en 4-2-3-1 avec Özer dans les buts. Santos, Ngoy, Alexsandro et Perraud sont en défense. Le milieu lensois est composé du duo Bentleb/André. Giroud occupe la pointe de l’attaque et sera épaulé par Ethan Mbappé, Haraldsson et Correia.

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Les Parisiens vont évoluer en 4-3-3 avec Safonov dans les cages. La défense parisienne est composée de Hakimi, Pacho, Beraldo et Marquinhos. Zaïre-Emery, Vitinha et Ruiz occupent l’entrejeu du PSG. Doué, Torres et Akliouche vont animer l’attaque parisienne.

Les compositions

Lille :

Lille

4-2-3-1
Officielle

PSG :

PSG

4-3-3
Officielle
Pub. le - MAJ le
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