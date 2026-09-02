Juventus : Khéphren Thuram absent jusqu’en 2027

Khéphren Thuram ne rejouera plus en 2026. Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain de la Juventus va subir une opération du genou à Lyon et sera absent pendant au moins quatre mois. Le Français de 25 ans souffre depuis la fin de la saison dernière d’un syndrome fémoro-patellaire et les différents traitements suivis ces derniers mois n’ont pas permis de régler définitivement le problème. Après plusieurs consultations, Thuram a donc donné son accord pour une intervention chirurgicale qui sera réalisée par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet, spécialiste du genou. L’opération, effectuée par arthroscopie, doit notamment traiter une chondropathie rotulienne. Son retour à la compétition n’est désormais pas attendu avant 2027.

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Cette décision intervient après plusieurs mois compliqués pour l’international français. Thuram avait déjà passé une grande partie de l’été à l’écart et manqué tous les matches amicaux de la Juventus. Revenu sur le banc lors de la première journée de championnat contre Frosinone, il avait ensuite été laissé au repos avant la rencontre face à Parme. Luciano Spalletti perd ainsi l’un de ses milieux pour une longue période, quelques jours après l’opération au pied gauche de Kenan Yildiz. La Juventus pourra notamment compter sur sa nouvelle recrue Pape Matar Sarr pour compenser cette absence, même si l’ancien joueur de Tottenham revient lui-même d’une blessure musculaire et n’est pas encore totalement prêt.