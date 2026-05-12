Le Real Madrid crie à la corruption et attaque violemment l’UEFA

Le Real Madrid avance désormais comme une institution en guerre contre tout un système. Mardi soir, dans une conférence de presse exceptionnelle qui a sidéré l’Espagne, Florentino Pérez a lancé l’une des attaques les plus explosives de l’histoire récente du football européen. Pendant plus d’une heure, le président madrilène a dénoncé ce qu’il considère comme «une persécution organisée» contre son club, visant directement l’arbitrage espagnol, la VAR, certaines instances fédérales et même l’environnement politique entourant le football ibérique. Une sortie totalement hors normes qui a immédiatement déclenché un incendie médiatique monumental à Madrid et à Barcelone. L’atmosphère autour du Real Madrid est devenue irrespirable depuis plusieurs semaines. L’élimination européenne a laissé des cicatrices profondes dans le vestiaire pendant que la Liga s’est transformée en cauchemar institutionnel. Le FC Barcelone vient d’être officiellement sacré champion avec quatorze points d’avance, une humiliation insupportable pour une direction madrilène persuadée d’avoir été «dépossédée» du championnat. Dans les bureaux de Valdebebas, la colère couvait depuis des mois. Mais personne n’imaginait Florentino Pérez prêt à déclencher une offensive d’une telle violence publique contre les arbitres espagnols et contre l’UEFA elle-même.

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Le président madrilène a choisi le moment le plus tendu possible. Kylian Mbappé vient de terminer sa deuxième saison espagnole dans le chaos absolu. Entre blessures, tensions médicales, fatigue physique et critiques incessantes, la star française a vécu des derniers mois étouffants. Son état physique lors des dernières journées a alimenté une immense polémique en Espagne, plusieurs médias proches du club estimant que l’attaquant avait été «abandonné» par un calendrier infernal et par des décisions arbitrales mettant continuellement les joueurs madrilènes en danger. L’image de son arcade ouverte après le choc contre Gérone a provoqué une rage immense en interne puisque le Real estime que cette action résume parfaitement le traitement infligé au club toute la saison. Mais derrière la crise sportive se cache une fracture institutionnelle beaucoup plus profonde. Depuis plusieurs jours, les rumeurs autour d’un retour de José Mourinho embrasent Madrid. Dans certains cercles proches de Florentino Pérez, l’idée d’un entraîneur capable de «repartir en guerre» contre l’environnement espagnol fait son chemin. Le climat interne est devenu si tendu que plusieurs médias madrilènes parlent d’une rupture totale entre le club et les instances arbitrales. Certains dirigeants considèrent désormais que le Real Madrid n’est plus simplement victime d’erreurs humaines mais d’«un système hostile» construit contre lui. Une accusation gravissime qui fait aujourd’hui trembler tout le football espagnol selon AS.

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Les Merengues se préparent

Au cœur de cette tempête se trouve une vidéo devenue obsessionnelle dans les couloirs du Bernabéu. Une compilation préparée depuis le début de la saison par les équipes du club. Un document gigantesque mêlant ralentis, communications arbitrales, décisions VAR et séquences vidéo destinées à démontrer ce que le Real Madrid considère comme une série d’injustices systématiques. Florentino Pérez a confirmé publiquement l’existence de ce dossier. Cinq cents pages. Des dizaines de séquences vidéo. Des analyses arbitrales détaillées. Et surtout une conclusion extrêmement agressive puisque le club affirme que ces décisions lui auraient coûté seize points en Liga. Le premier match cité dans ce dossier concerne le déplacement sur le terrain du Rayo Vallecano lors de la douzième journée. Une rencontre terminée sur un score nul et vierge mais devenue symbolique de la colère madrilène. Le club réclame trois penalties oubliés. Un accrochage sur Jude Bellingham. Une poussée sur Arda Güler. Puis un dernier contact litigieux sur Mbappé dans les ultimes secondes. Selon le Real Madrid, ces trois situations démontrent une volonté d’ignorer systématiquement les fautes commises contre ses joueurs dans la surface adverse. À Valdebebas, plusieurs dirigeants parlent encore aujourd’hui d’un match «volé».

Le déplacement à Gérone quelques semaines plus tard occupe également une place centrale dans la vidéo transmise à l’UEFA. Le Real estime que le premier but catalan n’aurait jamais dû exister après une faute préalable sur Mbappé au moment de la récupération du ballon. Puis vient la séquence qui rend fou le club madrilène depuis des mois. À dix minutes de la fin, Rodrygo s’effondre dans la surface après un contact avec Joel Roca. Ni l’arbitre ni la VAR n’interviennent. Pour Madrid, cette scène représente l’un des exemples les plus flagrants de l’incohérence arbitrale espagnole. Mais c’est probablement le match contre le Celta Vigo qui a fait exploser définitivement la direction madrilène. Une soirée cauchemardesque devenue presque mythologique dans les médias proches du club. Expulsions controversées. Penalty accordé aux Galiciens. Tensions permanentes avec le banc madrilène. Le Real affirme que plusieurs décisions ont totalement détruit la rencontre. L’expulsion d’Endrick alors qu’il se trouvait sur le banc reste notamment vécue comme une humiliation institutionnelle. En interne, certains dirigeants parlent encore d’un arbitrage «hors de contrôle».

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Le dossier devient encore plus explosif avec la rencontre contre Osasuna. Pour Florentino Pérez, ce match marque le véritable basculement psychologique de la saison. Le Real Madrid accuse directement la VAR d’avoir modifié arbitrairement une décision initiale pour offrir un penalty décisif à Osasuna. Le club estime que l’intervention vidéo ne respectait pas le protocole prévu puisque l’action ne constituait pas une erreur manifeste. Cette séquence alimente aujourd’hui l’une des théories les plus radicales du camp madrilène selon laquelle certaines interventions VAR auraient été utilisées de manière «sélective» contre le club. La colère madrilène ne s’arrête pas là. Le déplacement à Majorque reste considéré comme un scandale absolu par plusieurs responsables du club. Madrid estime qu’une main flagrante dans la surface a été ignorée dès les premières minutes. Puis vient le but victorieux majorquin dans les dernières secondes. Le Real affirme qu’une faute évidente précède l’action décisive. Les ralentis compilés dans la vidéo envoyée à l’UEFA insistent longuement sur le contact litigieux. Pour les dirigeants madrilènes, cette action représente «la goutte d’eau» ayant convaincu Florentino Pérez de passer à l’offensive totale.

Mbappé au cœur du dossier

La scène la plus choquante du dossier concerne toutefois Mbappé face à Gérone lors de la 31e journée. L’attaquant français reçoit un violent coup de coude dans la surface. Son arcade explose sous les yeux des caméras. Du sang coule abondamment sur son visage. Ni l’arbitre central ni la VAR n’interviennent. Les images ont provoqué une fureur absolue dans les bureaux du Real Madrid. Selon plusieurs médias espagnols, Florentino Pérez aurait immédiatement exigé que cette séquence ouvre la vidéo destinée à l’UEFA tant elle symboliserait «l’impunité» dont bénéficieraient certains arbitres contre Madrid. Le match contre le Betis vient compléter ce dossier incendiaire. Main supposée oubliée sur une frappe de Brahim Díaz. Position jugée licite de Bellingham malgré un hors-jeu sifflé. Faute réclamée sur Ferland Mendy avant l’égalisation andalouse. Chaque décision est disséquée image par image dans la compilation madrilène. Chaque détail est présenté comme une preuve supplémentaire d’un traitement arbitral considéré comme anormal.

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Les chiffres avancés par le club alimentent encore davantage la polémique. Selon les statistiques compilées par Madrid, le Real serait l’équipe la plus pénalisée par la VAR cette saison avec onze décisions défavorables contre seulement trois favorables. Barcelone afficherait au contraire un différentiel positif. Dans l’entourage de Florentino Pérez, certains évoquent désormais un championnat «déformé artificiellement». Des propos d’une extrême gravité qui ont immédiatement provoqué la colère du Barça et de plusieurs responsables de la Liga. L’UEFA se retrouve maintenant plongée au milieu d’une bombe politique majeure. Car derrière les accusations arbitrales se cache aussi une relation historiquement toxique entre Florentino Pérez et les grandes institutions européennes depuis la guerre de la Super League. Beaucoup voient dans cette offensive du Real Madrid une tentative de pression gigantesque au moment où les relations semblaient enfin se calmer. Plusieurs dirigeants européens redoutent désormais une fracture totale entre Madrid et les instances du football continental.

À Barcelone, l’explosion est déjà en cours. Les proches du club catalan considèrent les accusations madrilènes comme une tentative désespérée de détourner l’attention après une saison catastrophique. Certains médias catalans parlent même d’«une campagne de délégitimation» du titre du Barça. Les tensions politiques deviennent incontrôlables. Sur les plateaux télé espagnols, anciens arbitres, journalistes et dirigeants s’accusent mutuellement dans une atmosphère devenue complètement hystérique. Une chose semble certaine désormais. Le Real Madrid ne veut plus simplement protester. Le club veut provoquer un séisme. Florentino Pérez a ouvert une guerre frontale contre le système arbitral espagnol et placé l’UEFA au centre d’une affaire potentiellement dévastatrice. Madrid estime avoir été victime d’une saison manipulée. Ses adversaires dénoncent une dérive paranoïaque d’un club incapable d’accepter l’échec. Mais après cette conférence de presse et après la révélation de cette vidéo explosive, le football espagnol est entré dans une zone de turbulence absolument historique.