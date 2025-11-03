Liga : Osasuna accroché par Oviedo

Osasuna se déplaçait à l’Estadio Municipal Carlos Tartiere pour affronter Oviedo., lanterne rouge, en clôture de cette 11e journée du championnat espagnol. Une rencontre qui a accouché d’un nul (0-0). Les hommes d’Alessio Lisci, qui n’ont plus gagné depuis le 3 octobre, sont 15e du classement de la Liga.

Qaunt à Luis Miguel Carrion et Oviedo, c’est un cinquième match sans victoire toutes compétitions confondues. Le promu est actuellement 19e, avec un seul petit point sur Girona, dernier.