Michele Kang incarne le sauvetage de l’OL l’an passé. Devenue actionnaire majoritaire en lieu et place de John Textor, lequel avait plombé les comptes du club, la femme d’affaires américaine poursuit ses efforts pour rééquilibrer la situation. Elle promet encore deux à trois ans pour retrouver des bases financières saines. Présente en conférence de presse ce mercredi, elle ne compte pas vendre le club, d’autant que le ménage n’est pas encore terminé selon elle.

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«Pour chaque entreprise que j’ai dirigée, tout est à vendre mais je suis là pour le long terme, assure-t-elle. Cela va prendre plusieurs années, déjà pour revenir à l’équilibre. Il s’agit toujours de savoir si c’est intéressant d’avoir de nouveaux investisseurs pour le club. L’idée est toujours d’investir dans l’intérêt du club. J’ai investi de l’argent personnel. Mon objectif est de rééquilibrer le club. Il faut d’abord faire du tri à l’intérieur.» De quoi rassurer les supporters.