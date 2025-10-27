OL : le beau message de soutien de Georges Mikautadze à Malick Fofana

Ce dimanche, l’OL a battu Strasbourg. Une victoire jouissive qui permet aux Gones de renouer avec le succès après deux revers de rang en championnat. Un succès qui laisse néanmoins un goût amer avec la blessure de Malick Fofana. Fauché dans son dos par Ismaël Doukouré, l’attaquant de 20 ans va être éloigné des terrains plusieurs mois comme l’a expliqué l’OL dans son communiqué du jour.

Un coup dur qui va forcer les Lyonnais à innover pour le remplacer et qui a forcément provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Touché par la situation de son ancien coéquipier, Georges Mikautadze a tenu à adresser un message chaleureux à ce dernier. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant de Villarreal a envoyé sa force au numéro 11 lyonnais : «Force à toi mon Malick».