Ligue 1

OL : le beau message de soutien de Georges Mikautadze à Malick Fofana

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Malick Fofana avec l'OL @Maxppp

Ce dimanche, l’OL a battu Strasbourg. Une victoire jouissive qui permet aux Gones de renouer avec le succès après deux revers de rang en championnat. Un succès qui laisse néanmoins un goût amer avec la blessure de Malick Fofana. Fauché dans son dos par Ismaël Doukouré, l’attaquant de 20 ans va être éloigné des terrains plusieurs mois comme l’a expliqué l’OL dans son communiqué du jour.

Georges Mikautadze
Force à toi mon Malick ❤️💙
Olympique Lyonnais
Communiqué médical : Malick Fofana

L’Olympique Lyonnais déplore la blessure sérieuse de Malick Fofana, sorti hier soir à la 67ème minute du match face à Strasbourg.
Voir sur X

Un coup dur qui va forcer les Lyonnais à innover pour le remplacer et qui a forcément provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Touché par la situation de son ancien coéquipier, Georges Mikautadze a tenu à adresser un message chaleureux à ce dernier. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant de Villarreal a envoyé sa force au numéro 11 lyonnais : «Force à toi mon Malick».

