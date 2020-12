Mercato : la course à la signature de William Saliba est lancée

Verra-t-on un jour William Saliba sous le maillot des Gunners ? Sans doute, mais ça n'est pas pour tout de suite. Recruté à l'été 2019 contre 30 M€ avant d'être laissé en prêt à Saint-Etienne, le jeune défenseur est arrivé à Londres cet été. Son avenir semblait tout tracé sous les ordres de Mikel Arteta mais alors qu'il semblait avoir l'étoffe d'un joueur pouvant prétendre à une place dans le 11, rien ne s'est passé comme prévu. Ecarté par Arsenal de la liste des joueurs inscrits en Premier League (il peut tout de même jouer en raison de son âge, moins de 21 ans), il se contente de petites apparitions avec la réserve (5 pour 437 minutes de temps de jeu).

«Je me sens vraiment mal pour William Saliba. Parce que nous avions assez de défenseurs centraux, nous avons décidé de le laisser hors de l'équipe, ce qui était vraiment douloureux à faire pour moi», expliquait l'entraîneur espagnol. Forcément, cette situation n'enchante pas le joueur. Déjà annoncé sur le départ cet été où Saint-Etienne avait tenté un nouveau prêt, Saliba était resté à quai, mais pas question pour lui de revivre six mois à contempler l'horizon. Le jeune Français veut être prêté pour retrouver du temps de jeu dans une équipe première à partir de cet hiver.

Saliba privilégie la France, Arsenal préfère le voir en Championhsip

ESPN croit même savoir que son mercato sera agité car les prétendants commencent doucement à faire surface. Alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024, il possède toujours une cote élevée en France. Les Verts ont toujours un œil sur lui mais Nice, qui cherche un défenseur central depuis la grave blessure de Dante, est aussi sur les rangs. Reste à savoir si le départ de Patrick Vieira changerait les choses... Saliba (19 ans), lui, a fait d'un retour en France sa priorité.

Seulement Arsenal n'est pas de cet avis. La direction souhaiterait l'avoir sur ses radars et l'envoyer en Championship pour l'aider dans son développement. En deuxième division anglaise aussi les candidats sont légion. Norwich, Brentford et Watford, soit trois équipes qui jouent le haut du tableau, sont intéressés. Et alors qu'une partie des supporters réclame l'inscription de l'international U19 sur la liste des joueurs disponibles pour la Premier League, il faudra bien trouver une solution avant que la situation ne devienne irréversible.