Mahmoud Dahoud va quitter l’Eintracht Francfort

Mahmoud Dahoud quittera l’Eintracht Francfort à l’issue de la saison. Le milieu de terrain de 30 ans, arrivé en provenance de Brighton à l’été 2024, ne prolongera pas son contrat, qui expire le 30 juin 2026, d’un commun accord avec le club allemand. Durant ses deux saisons sous le maillot de l’Eintracht, Dahoud a disputé 35 rencontres, inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives. Cette saison, il compte 17 apparitions toutes compétitions confondues avec le maillot de Francfort.

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Le directeur sportif, Timmo Hardung, a salué l’engagement et le professionnalisme du joueur : « Mo s’est toujours mis au service de l’équipe et a fait preuve d’un comportement exemplaire. Nous le remercions pour son implication lors de ces deux dernières saisons et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière, tant sur le plan sportif que personnel. » L’Eintracht Francfort devra désormais se préparer à combler le vide laissé par le joueur expérimenté. De son côté, Dahoud est libre de s’engager dans le club de son choix.