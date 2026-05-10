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Ligue 1

Toulouse FC - OL : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Paulo Fonseca à l'OL @Maxppp
Toulouse 1-0 Lyon

Ce dimanche, c’est la 33e journée de Ligue 1 avec un duel intéressant entre le Toulouse FC et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Violets s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Guillaume Restes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mark McKenzie, Charlie Cresswell et Rasmus Nicolaisen en défense tandis que les rôles de pistons sont occupés par Aron Dønnu et Dayann Méthalie. Cristian Cásseres et Alexis Vossah composent l’entrejeu. En pointe, Jacen Russell-Rowe est soutenu par Santiago Hidalgo et Yann Gboho.

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De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Dominik Greif dans les cages. Il est placé derrière Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Tyler Morton, Khalis Merah et Corentin Tolisso composent l’entrejeu. En pointe, Roman Yaremchuk est accompagné par Endrick et Afonso Moreira.

Les compositions

Toulouse FC :

Toulouse

3-4-2-1
Officielle

Olympique Lyonnais :

Lyon

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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