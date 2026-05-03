OL : la réaction à chaud de Roman Yaremchuk après la victoire contre Rennes

Buteur lors de la victoire spectaculaire de l’OL face à Rennes (4-2), Roman Yaremchuk était logiquement satisfait alors que les Gones occupent désormais la 3e place du championnat, synonyme de qualification directe à la prochaine Ligue des Champions.

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«C’était un match difficile. Le premier but qu’ils mettent, c’est peut-être le but de l’année. Après on a commencé à bien joué et à se créer des occasions. C’était important de marquer rapidement notre premier but. On mérite ces 3 points. Merci aux supporters, le soutien était incroyable aujourd’hui. Il reste deux autres finales», a indiqué l’attaquant ukrainien au micro de L1+.