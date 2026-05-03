Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

OL : la réaction à chaud de Roman Yaremchuk après la victoire contre Rennes

Par Josué Cassé
1 min.
Roman Yaremchuk @Maxppp
Lyon 4-2 Rennes

Buteur lors de la victoire spectaculaire de l’OL face à Rennes (4-2), Roman Yaremchuk était logiquement satisfait alors que les Gones occupent désormais la 3e place du championnat, synonyme de qualification directe à la prochaine Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

«C’était un match difficile. Le premier but qu’ils mettent, c’est peut-être le but de l’année. Après on a commencé à bien joué et à se créer des occasions. C’était important de marquer rapidement notre premier but. On mérite ces 3 points. Merci aux supporters, le soutien était incroyable aujourd’hui. Il reste deux autres finales», a indiqué l’attaquant ukrainien au micro de L1+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Roman Yaremchuk

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Roman Yaremchuk Roman Yaremchuk
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier